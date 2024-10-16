الامارات | أرقام تاريخية لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد مدرب المنتخب المصري حسام حسن على كل منتقديه بتحقيق أرقام تاريخية، عقب تحقيق فوز صعب ومهم على موريتانيا، بهدف دون رد، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".



وأحرز هدف فوز منتخب مصر أمام موريتانيا، إبراهيم عادل في الدقيقة 85، بتصويبة من وسط الملعب، وهو الفوز الذي ضمن لمنتخب مصر التأهل رسميا إلى أمم إفريقيا للمرة الـ 27 في تاريخه (رقم قياسي غير مسبوق).



وقاد حسام حسن المنتخب المصري لإنجاز تاريخي، للمرة الأولى بالفوز في أول أربع مباريات متتالية ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، كما أن أرقام منتخب مصر مع حسام حسن في تصفيات أمم إفريقيا هي ثاني أقوى خط هجوم برصيد 10 أهداف، وأقوى خط دفاع إذ لم يستقبل أي هدف 4 مباريات بـ 4 انتصارات والعلامة الكاملة.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا، بجانب مورتيانيا والرأس الأخضر وبوتسوانا.



ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب الرأس الأخضر وموريتانيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط.





