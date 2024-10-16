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الامارات | أداء أسطوري من ميسي.. الأرجنتين تسحق بوليفيا بقيادة "الخارق" (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم النجم ليونيل ميسي أداءً خارقاً ليقود منتخب الأرجنتين فوز كبير على منتخب بوليفيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونومنتال" في الجولة العاشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2026.

ودك منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، شباك بولفيا بست أهداف دون رد، ووقع ميسي 5 أهداف منها، بإحرازه 3 أهداف وصناعته لهدفين.

وجاءت أهداف "التانغو" في شباك بوليفيا عن طريق ليونيل ميسي “ثلاث أهداف هاتريك”، ولاوتارو مارتبنيز “هدف”، وجوليان ألفاريز “هدف”، ونيكولاس جونزاليس “هدف” في الدقائق 19-43-45+3-49-70-85-87 على الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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