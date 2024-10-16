شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يكشف أسباب موافقته إراحة محمد صلاح قبل مواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن أسباب استبعاد محمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى والفراعنة من مواجهة موريتانيا.

وأوضح حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى عقب مواجهة موريتانيا: "من حق ليفربول الخوف على محمد صلاح، وأنا أيضا فضلت إراحة اللاعب بسبب عدم تعرضه للإصابة وتجهيزه للفترة المقبلة، حيث هناك مباريات هامة قادمة".

وأشار حسام حسن إلى أن محمد صلاح كان يعانى من الإصابة بإجهاد في عضلات الظهر والركبة، وعندما يخوض مباراة على النجيل الصناعى من الممكن عودة الإصابة مرة أخرى لذلك قررنا استبعاده من اللقاء.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر إراحة اللاعب من مواجهة موريتانيا التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من عمر تصفيات كاس الأمم الافريقية 2025.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.