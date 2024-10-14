"مباراة بقيادة رونالدو وقصة شعر إمام ورحيل صفقة جديدة".. شائعات لاحقت الأهلي الساعات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ارتبط اسم النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية بشائعات تدور حول الفريق الأول لكرة القدم.

رونالدو يقود الأهلي في كأس العالم للأندية

انتشر شائعات عن موافقة النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، للعب بقميص الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وهو أمر غير حقيقي.

قصة شعر إمام عاشور وحسين الشحات

ربط البعض قص ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات لشعرهما بكونه بطلب من المدير الرياضي للنادي محمد رمضان وهو أمر أيضًا غير حقيقي.

رحيل صفقة جديدة للأهلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يُفيد برحيل المدافع القطري ذو الأصول المصرية الذي ضمه الأهلي من صفوف الدحيل القطري على سبيل الإعارة يوسف أيمن وهو أيضًا أمر غير صحيح.

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