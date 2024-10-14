شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن كولر بشأن مستقبله ويكشف حقيقة التفاوض مع مساعد جوارديولا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى أن مسئولى النادي الأهلي طمأنوا المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشأن الأنباء التي ترددت مؤخراً وزعمت تفاوض النادي مع مدرب جديد لتدريب الفريق، تحسباً لرحيل كولر، حال خسارة الفريق بطولة السوبر المصري نهاية أكتوبر الجاري بالإمارات.

وقال محمد الليثى، خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، "انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء حول تفاوض الأهلي مع مدربين أجانب، بل هناك من ذهب إلى أن مسئولى القلعة الحمراء فتحوا باب التفاوض مع المدرب الإسباني دومينيك تورنت، الذي يتولى حالياً تدريب فريق سان لويس المكسيكي، وعمل مساعداً للمدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي".

وأكد محمد الليثى "أن ما أُثير في هذا الشأن غير صحيح، فالنادي الأهلى لم يتفاوض مع الإسباني دومينيك تورنت أو غيره، لأن مارسيل كولر مُستمر مع الفريق، ومرتبط بعقد مع النادي ينتهي فى صيف 2026".

وتابع محمد الليثى، "مسئولو الأهلى تحدثوا مع كولر وأكدوا له ثقة النادي التامة فيه، ونفس الأمر مع دينو لا مبرتي وكيل أعمال كولر، وأكدوا لهما عدم التفكير في إنهاء التعاقد مع المدرب السويسري حتى حال خسارة السوبر المصري".