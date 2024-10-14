اخبار الرياضه

بعد رحلة ٨ ساعات ..منتخب مصر يصل موريتانيا لمواجهتها الثلاثاء المقبل

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن إلى موريتانيا استعدادا لمواجهتها في السابعة مساء يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تقام بالمغرب .

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ويترأس بعثة منتخب مصر  لموريتانيا ، الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

وحرص الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة علي الإطمئنان علي البعثة والتواصل مع السفير المصري بموريتانيا الذي كان في استقبال البعثة بالمطار.

واستغرقت  رحلة سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا ٨ ساعات .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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