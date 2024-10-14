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تشجع الأهلي.. من هي إيمان علي ديب اللاعبة السورية المثيرة للجدل؟ (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - زارت لاعبة كرة القدم إيمان علي ديب مصر مؤخرًا قبل أن تعلن مغادرتها على أمل العودة مرة أخرى كما قالت" سأعود قريبا إن شاء الله".

وتحظى إيمان علي ديب بجماهيرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض هنا أبرز المعلومات عنها:

تعرف نفسها على حسابها بموقع إنستجرام أنها "لاعب كرة قدم ترتدي رقم 20".

لديها مليون و200 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر في مقاطع فيديو على شواطيء البحر في البرازيل لاستعراض موهبتها في كرة القدم "فري ستايل".

زارت مصر مؤخرًا وأعلنت تشجيعها النادي الأهلي.

نشرت مقاطع فيديو مع جمهور تستعرض الفارق بين بعض الكلمات في اللهجة السورية والمصرية.

صورت مقاطع فيديو في شارع المعز أثناء شرائها بعض المقتنيات.

تشجع نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

ظهر مع عدد من النجوم المشاهير، مثل رودريجو لاعب ، وبيلنجهام لاعب مان يونايتد.

ورونالدينهو النجم البرازيلي، كما ظهرت مع .

تشجع منتخب البرازيل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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