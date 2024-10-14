لم يحدث في تاريخ كرة القدم.. القيمة السوقية لـ"يامال" تقفز 500%

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برشلونة: قد يعتقد البعض أن تأثيرات السوشيال ميديا، والاعلام القوي، والجمهور الأكثر شغفاً بل وتعصباً، والرعاة الأثرياء الذين يبحثون عن موهبة من أجل تسويقها يجعل الموهبة الشابة أيقونة في لمح البصر.

والحقيقة أن النجم الاسباني (المغربي) لامين يامال البالغ 17 عاماً، موهبة حقيقية، وها هو يسير في طريق لم يعرفه أي لاعب في تاريخ كرة القدم من قبل، فقد ارتفعت قميته السوقية 500% من 25 مليون يورو إلى 150 مليون يورو في أقل من عام، وهو حدث تاريخي في عالم كرة القدم.

القيمة السوقية لنجم المنتخب الاسباني ونادي برشلونه، لامين يامال شهدت ارتفاعاً مذهلاً خلال عام فقط، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في هذا الشأن، وذلك بعد أن وصلت القيمة السوقية للاعب الشاب البالغ 17 عاماً، إلى 150 مليون يورو.

وارتفعت قيمة يامال بشكل غير مسبوق خلال عام واحد فقط وذلك بعد ان كانت في العام الماضي 25 مليون يورو لتصل في آخر تقييم إلى 150 مليوناً بمعدل ارتفاع بلغ 500% ليصبح أغلى لاعب اسباني على الإطلاق، متفوقاً على زميليه في المنتخب رودري لاعب مانشستر سيتي الذي تصل قيمته السوقية الى 130 مليون يورو، وغافي لاعب اسبانيا وفريق برشلونه الذي تصل قيمته الى 90 مليون يورو.

كما ان يامال بالقيمة المالية الجديدة، أصبح أغلى لاعب في العالمن بل في التاريخ الكروي تحت 18 عاماً، في الوقت الذي حل في الترتيب الخامس على مستوى اللاعبين المحترفين في الوقت الراهن، على الرغم من أنه لم يتجاوز 17 عاماً.

حيث تضم قائمة الأعلى قيمة مالية حالياً، ايرلنغ هالاند هداف مان سيتي، وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، (200 مليون يورو لكل منهما)، وجود بيلنغهام، وكيليان مبابي، وكلاهما من نجوم النادي الملكي، (180 مليون يورو لكل منهما)، ومن ثم لامين يامال خامساً بـ150 مليون يورو، متساوياً مع الانكليزي فيل فودن لاعب مانشستر سيتي، ومتفوقاً على بوكايو ساكا نجم آرسنال صاحب المركز السابع بـ140 مليون يورو.