منتخب إسبانيا يستدعى بديل لامين يامال

ياسر رشاد - القاهرة - استدعى لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، رودريجو ريكيلمي، لاعب أتلتيكو مدريد، لتعويض غياب لامين يامال بسبب الإصابة، وذلك قبل مواجهة صربيا في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-25.



وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، سيتدرب ريكيلمي في مدينة لا روزاس لكرة القدم اليوم.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن غياب يامال يمثل انتكاسة كبيرة للمدرب، خاصة مع الإصابات التي تعرض لها لاعبو الجناح، مثل فيران مارتينيز ونيكو ويليامز. بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد ييريمي بينو بعد وصوله مصابًا.



عاد لامين يامال إلى برشلونة بسبب زيادة في أوتار الركبة عقب مباراته ضد الدنمارك، مما دفع دي لافوينتي لاستدعاء ريكيلمي كبديل. ومن المقرر أن ينضم جناح أتلتيكو مدريد إلى المجموعة في لا روزاس استعدادًا للمباراة.



تجدر الإشارة إلى أن ريكيلمي ليس غريبًا على المنتخب، حيث شارك لأول مرة تحت قيادة دي لا فوينتي في نوفمبر 2023 خلال مباراة ضد قبرص، ولعب لمدة 50 دقيقة.