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ريال مدريد يفكر في ضم صلاح

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ياسر رشاد - القاهرة - دخل المصري محمد صلاح، نجم ، ضمن حسابات نادي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 
 


ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025، ولم يتحرك النادي حتى الآن لتقديم عرض لتمديد عقده.

وفقًا لموقع "Four Four Two"، أظهر ريال مدريد اهتمامًا مفاجئًا بالتعاقد مع صلاح، رغم وجود الثلاثي فينيسيوس 
جونيور، كيليان مبابي، ورودريجو في صفوفه.

يسعى النادي لاستغلال فرصة التعاقد مع صلاح مجانًا في حال عدم تجديد عقده مع ليفربول.

إلى جانب ريال مدريد، تظل أندية دوري روشن ضمن أبرز المهتمين بالتعاقد مع صلاح في الصيف المقبل.

هذا الموسم، شارك محمد صلاح في 10 مباريات مع ليفربول، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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