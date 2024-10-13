شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين مصطفى فتحي وزيزو لتعويض غياب صلاح فى المنتخب أمام موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، بين الثنائي أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي لتعويض محمد صلاح في الجبهة اليمنى الهجومية لمنتخب مصر أمام موريتانيا، بعد إعفاء نجم ليفربول من مباراة الثلاثاء المقبل بالاتفاق مع الجهاز الفني.

ويكفي الفراعنة التعادل بأي نتيجة في هذه المباراة لضمان التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما واصل الفراعنة انتصاراتهم في التصفيات، محققين العلامة الكاملة بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.