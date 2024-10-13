ملف رياضة الخليج 365.. خطوبة عمر الساعي.. دية أحمد فتوح.. ومغادرة صلاح معسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها خطوبة عمر الساعي لاعب الأهلي، وحقيقة قبول أسر الراحل أحمد الشبكي لدية أحمد فتوح، وتطورات أزمة الحكمة التركية.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

أول صورة من خطوبة عمر الساعي لاعب الأهلي

أٌقيم اليوم السبت خطوبة لاعب النادي الأهلي، عمرو الساعي، على فتاة تدعى "ماران رامي".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تعشق ريال مدريد.. من هي ماران رامي خطيبة عمر الساعي لاعب الأهلي؟

شهد اليوم السبت، حفل خطوبة عمر الساعي لاعب الأهلي على فتاة تدعى ماران رامي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بشأن الدية.. عمرو الدرديري يكشف مفاجأة في قضية أحمد فتوح

كشف الناقد الرياضي، عمرو الدرديري، مفاجأة في قضية القتل الخطأ لأحمد فتوح لاعب الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد تصريح الدرديري.. محامي أحمد فتوح يكشف لمصراوي آخر تطورات دفع الدية

نفى أشرف عبد العزيز محامي اللاعب أحمد فتوح، تصريحات الصحفي عمر الدرديري، حول قيام نجم نادي الزمالك بدفع دية إلى أهل المتوفي "أمين الشرطة" أحمد الشوبكي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن استجابة حسام حسن لطلب محمد صلاح بعد جلستهما سويًا

أعلن اتحاد الكرة عقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن جلسة مع قائد الفريق محمد صلاح بخصوص مباراة موريتانيا المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد إراحة صلاح.. صدمة جديدة تضرب معسكر منتخب مصر

تعرض الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى صدمة كبيرة بعد إصابة نبيل عماد "دونجا" لاعب الفراعنة والزمالك، قبل مواجهة موريتانيا الثانية في التصفيات الإفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من أسرة الشبكي على أنباء قبول دية أحمد فتوح

شهدت الساعات الماضية تدوال أنباء تفيد بقبول أسرة أمين الشرطة الراحل، أحمد الشبكي، دية من لاعب الزمالك أحمد فتوح.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي المصري يواجه أهلي جدة السعودي.. تفاصيل

أعلن نادي أهلي جدة السعودي مواجهة نظيره الأهلي المصري في حفل اعتزال الأسطورة السعودية خالد مسعد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد رفض الأهلي.. الخليج 365 يكشف آخر تطورات صفقة انضمام بلعيد إلى الزمالك

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بتعاقد الزمالك مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Couples الدوري المصري.. "أهلاوية متعصبة ومكانتش تعرفني".. كواليس قصة حب خالد الغندور وزوجته (صور)

قليلاً ما يجمع الحب بين اثنين لديهم ميول وانتماءات مختلفة، ومن هذه الحكايات قصة حب خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، وزوجته المذيعة دينا سليم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا