شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى صدارة الأندية العربية بتصنيف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (iffhs) عن التصنيف السنوي لأفضل أندية العالم عن الفترة من أول أكتوبر 2023 حتى 30 سبتمبر 2024، والتي شهدت تواجد النادي الأهلي في المركز العشرين بتصنيف (iffhs).

وجاء النادي الأهلي في صدارة قائمة الأندية العربية والأفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (iffhs)، بعدما جاء في المركز العشرين برصيد 237 نقطة، فيما احتل نادي الزمالك المركز الـ 69.

واحتل الهلال السعودي المركز الـ40 كأفضل نادٍ آسيوي، حسب التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وتصدر ريال مدريد الإسباني التصنيف برصيد 420 نقطة، وجاء مانشستر سيتي ثانيا برصيد 364 نقطة، وجاء باير ليفركوزن ثالثا برصيد 362 نقطة وأتالنتا في المركز الرابع برصيد 313 نقطة وأتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 290 نقطة.



