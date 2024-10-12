تصفيات مونديال 2026: البيرو تصدم الأوروغواي وتحقق فوزها الأول

الرياص - اسماء السيد - ليما : بهدف متأخر لميغل أراوخو، صدمت البيرو ضيفتها الأوروغواي وحققت فوزها الأول في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم الجمعة.

وتركت البيرو قاع ترتيب المجموعة الموحدة لتشيلي، بعد رفع رصيدها إلى 6 نقاط من تسع مباريات، فيما أخفقت الأوروغواي باحتلال الوصافة وتجمد رصيدها عند 15 نقطة.

أمام جماهير صاخبة في العاصمة ليما، غابت الفرص عن الشوط الأول. جاءت رأسية مهاجم الأوروغواي وليفربول الإنكليزي داروين نونييس من مسافة قريبة سهلة على الحارس بيدرو غاييسي، فيما حاول مانويل أوغارتي من مسافة بعيدة، في أبرز فرص الشوط الأول.

بعد الاستراحة، وجد إيدسون فلوريس نفسه داخل منطقة الجزاء لكنه لم يصوب بنجاح من زاوية ضيقة على مرمى الأوروغواي التي يشرف عليها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

بدأ المضيف بقيادة المدرب الأوروغوياني المخضرم خورخي فوساتي يلعب بشكل إيجابي، فكاد سيرخيو بينيا يمزق الشابك الجانبي بعد ساعة على انطلاق المواجهة.

وفيما كانت المباراة تتجه نحو تعادل سلبي واقتسام النقاط، ضرب المضيف بعد عرضية من البديل بييرو كيسبي من الجهة اليمنى تابعها ميغل أراوخو برأسه، فخدعت الحارس سيرخو روتشيت الذي أفلتها فدخلت الكرة الشباك بمساعدة القائم على وقع المدرجات الملتهبة (88).

قال بييلسا بعد خسارة الأوروغواي الثانية في التصفيات "بصراحة اشعر بالمسؤولية، نظرا للفرص القليلة التي صنعناها في الشوط الثاني".