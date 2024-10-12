شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: محمد صلاح أخويا الصغير وإصابة عبد المنعم كدمة بالخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر: "سعيد بالأداء الذى قدمه لاعبو الفراعنة أمام موريتانيا، وحديثى مع اللاعبين بين الشوطين عن بعض الأمور فقط وتم تنفيذها وقمنا بتسجيل الأهداف".

وأضاف حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "هناك تلاحم بين الأجيال وليس تجديد دماء، وهذا الأمر واضح من مشاركة محمود صابر الذى يقدم مستويات عالية، وأنا معجب بأداء اللاعب منذ فترة طويلة، وكنت أتمنى انضمامه منذ بداية المعسكر، وأحمد عيد الذى يقدم مستويات عالية".

وأكد حسام حسن: "محمد صلاح مثل أخى الصغير وهناك من صنع خلافات بينه وبينى غير صحيحة، وهو حاليا يشعر بالارتياح، حيث حلقة الوصل بين الجهاز الفنى واللاعبين حاليا بالمعسكرات وأثناء تنقل المعلومات والتخطيط".

وتابع حسام حسن: "إصابة محمد عبد المنعم بكدمة فى العضلة الخلفية، وسوف يخضع إلى أشعة رنين تحت إشراف طبيب المنتخب لتحديد موقفه من السفر، ولم أمانع ولدى تقبل من طلب بعض اللاعبين المحترفين بعدم خوض مواجهة موريتانيا المقبلة بسبب النجيل الصناعى لتجنب إصابتهم، ولكن نادى ليفربول الإنجليزي لم يطلب من محمد صلاح عدم خوض اللقاء".

واختتم حسام حسن حديثه: "لا بد من تواجد الجمهور فى المباريات المقبلة لمنتخب مصر وعدم الانشغال ببعض الأمور الأخرى الخاصة بالأندية".