ملف الخليج 365.. تعليق بنتايج على المنشطات.. مؤتمر العميد.. فوز يد الزمالك 50-16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

حسام حسن: رحيل هؤلاء من إدارة الكرة المصرية ضرورة.. المقارنة مع المنتخبات ليست في صالحنا

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن منظومة الكرة المصرية تحتاج إلى تعديل كبير خلال الفترة المقبلة.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بقرار السيسي.. وزير الرياضة يوجه بإعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا يتضمن التوجيه للجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورًا في إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لفتت الأنظار في الديربي.. 5 صور لأبرز المعلومات عن طبيبة فريق سيدات كرة القدم بالزمالك

حظي الدوري المصري الممتاز للسيدات باهتمام كبير من متابعي كرة القدم المصرية، خاصة الموسم الاستثنائي الحالي الذي يشهد مشاركة 18 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من بنتايج على إيجابية عينة منشطات السوبر الإفريقي

علق المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الأنباء المنتشرة بشأن إيجابية عينة المنشطات الخاصة به خلال مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يسحق كيركوس الإثيوبي 50-16 في افتتاح مشواره في بطولة إفريقيا لليد

سحق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره كيركوس الإثيوبي بنتيجة 50-16 في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مدينة العيون المغربية.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

زوجة محمد إبراهيم تنشر صورة لنجلها مع محمد صلاح

حرص نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على التقاط صورة رفقة نجل لاعب نادي الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، محمد إبراهيم.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام موريتانيا في مباراة الغد بتصفيات أمم إفريقيا

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب موريتانيا غدًا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بمشاركة ثنائي الأهلي والزمالك.. العراق تفوز على فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

تمكن منتخب العراق من تحقيق الفوز على نظيره منتخب فلسطين بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

COUPLES الدوري المصري.. أول ست في حياتي ولما جيت مصر تاهت مني.. قصة حب علي معلول وزوجته

لا يمكن الحديث عن قصص الحب في الدوري المصري الممتاز دون إلقاء الضوء على حكاية التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وزوجته مريم زيني.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إبراهيم هلهول: مصطفى محمد يمكنه اللعب في إنجلترا.. وسام مرسي يمتلك شخصية قوية داخل الملعب

تحدث إبراهيم هلهول، المدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن ثنائي المنتخب الوطني سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صورة نادرة تجمع محمد أبو تريكة مع نجل سيد عبد الحفيظ

انتشرت صورة نادرة لنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، خلال الساعات القليلة الماضية، رفقة نجل الأهلي يوسف سيد عبد الحفيظ.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا