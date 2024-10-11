الامارات | كيونغ يعود إلى الإمارات بذكريات هدفه الأغلى في مرمى الهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب خورفكان، الكوري الجنوبي كوون كيونغ أن عودته إلى دوري المحترفين الإماراتي جعلته يستعيد شريط ذكريات تجربته السابقة مع شباب الأهلي بمسماه السابق (الأهلي)، موضحاً أن هدفه في مرمى الهلال السعودي يعد الأغلى في مسيرته.

وقال كيونغ لـ«الإمارات اليوم» إنه رغم رحيله عن الإمارات منذ 2017، فإن ذكرى هذا الهدف تطارده دائماً، موضحاً: «منذ وصولي إلى الإمارات دائماً ما يتذكر الجمهور واللاعبون والأشخاص الذين أقابلهم هذه الذكرى التاريخية، حيث إنها بالفعل من أهم اللحظات في حياتي على مستوى كرة القدم».

وأوضح: «تفاصيل المباراة والأجواء في استاد راشد لا تفارقني، حيث إن الفوز بالفعل كان تاريخياً، خصوصاً أن الفريق تأهل للمرة الأولى إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2015، بينما كانت تفصلنا أشياء بسيطة عن تحقيق اللقب».

وأضاف: «خضت العديد من التجارب في المواسم الماضية، لكن يظل اللعب مع شباب الأهلي والمعيشة في الإمارات من اللحظات السعيدة في حياتي، حيث إنني دائماً ما أتذكر جمهور النادي، والأماكن الجميلة هنا مثل دبي مول، والترحيب الكبير الذي حصلت عليه».

وتحدث لاعب منتخب كوريا الجنوبية عن انضمامه إلى خورفكان، وقال: «سعيد جداً بعودتي إلى الإمارات. ولقد وافقت فوراً على الانتقال إلى خورفكان، خصوصاً أن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، كما أن إدارة النادي لديها طموحات كبيرة».

وأشار إلى أن عدداً من اللاعبين أسهموا في قرار اختياره الانضمام إلى «النسور» خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقال: «عندما تلقيت عرضاً من خورفكان، لحسن حظي أن الفريق يضم عدداً من زملائي السابقين أبرزهم وليد حسين وسعيد عبدالله، إذ تحدثت لهما بشأن انتقالي إلى الفريق، وأكدا لي أن الأجواء جيدة جداً، وأن الجميع هنا أسرة واحدة».

أما بالنسبة إلى طموحاته مع خورفكان في الموسم الحالي، فقال: «واجهنا صعوبات في بعض المباريات بغياب التوفيق عن اللاعبين، لكن نحن في بداية الموسم، ولدينا قدرة كبيرة على تقديم موسم جيد».

وواصل: «أعلم أن الفريق عانى في الموسم الماضي من أجل البقاء في دوري المحترفين، لكن طموحاتنا في الموسم الحالي هي على أقل تقدير أن يحتل الفريق مركزاً أفضل من المركز الـ12 الذي أنهى به مسابقة الدوري في نسخته الماضية».

ورداً على سؤال حول أهمية الفوز على الوصل في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، قال: «حققنا انتصارنا الثاني في المسابقة، وتبرز أهمية هذا الفوز في أنه جاء على حامل لقب الدوري، وعلى أرضه وأمام جمهوره، إذ إن المباراة كانت صعبة للغاية».

وأردف: «تفاصيل المباراة زادت من صعوبتها، إذ إن الوصل تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأصبحت المباراة صعبة جداً، لكن طرد لاعب من المنافس أسهم في عودتنا إلى أجواء اللقاء، وإحرازنا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وتحقيق انتصار تاريخي من خلال (ريمونتادا) رائعة».

واختتم: «رغم التعثر في أكثر من مباراة، فإن أكثر ما يحفزنا هو أن الفريق لا يشعر باليأس، والروح القتالية أبرز ما يميز اللاعبين، وهو ما ظهر في مباراتنا أمام الوصل، وأتمنى أن نواصل بالنسق نفسه في المباريات المقبلة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، خصوصاً أن المباريات ستزداد صعوبة بعد مرور الجولات الأولى التي تكون خلالها المستويات والنتائج غير مستقرة بشكل كبير».

يذكر أن خورفكان تعاقد مع كوون كيونغ البالغ 32 عاماً قادماً من سوون الكوري الجنوبي، حيث يمتلك اللاعب الدولي ذكريات رائعة في كرة الإمارات، بعدما سبق له اللعب مع شباب الأهلي ثلاثة مواسم، بينما تظل ذكرى إحرازه هدفاً تاريخياً مع «الفرسان» في مرمى الهلال السعودي هي الأكثر إثارة والأفضل في مسيرته، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2015، ليقود الفريق إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتأهل لمواجهة غوانزو إيفرغراند الصيني في النهائي، حيث فاز الأخير بهدف دون رد وحصل «الفرسان» على المركز الثاني.

كوون كيونغ:

. طموحي مع خورفكان أن يحتل الفريق مركزاً أفضل من الـ12.

. خورفكان لا يشعر باليأس، والروح القتالية أبرز ما يميزنا.