شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: لا تُقللوا من منافسي مصر وأحتاج دعمكم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أبدى حسام حسن مدرب منتخب مصر أحترامه التام لمنتخب موريتانيا قبل مباراة الفريقين المقرر لها السابعة من مساء غداً الجمعة في استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 بجوار كل من كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا، ويحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

وتابع حسام حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : مباراة الغد ..صعبة وقوية ولابد من احترام المتافس ..راجعوا تصريحات معظم المحليين والضيوف خلال إجراء قرعة تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة ..لقد أتفقوا جميعاً على أن مجموعة مصر هي الأقوى والأصعب.

وواصل حسام حسن : في الجهاز الفني للمنتخب الوطني أتفقنا على احترام جميع المنافسين دون تفرقة بين أي فريق وأخر ..فهناك منتخبات قادمة بقوة في الكرة الأفريقية منها منتخب موريتانيا الذي سنلعب معه غداً.

ووجه حسام حسن نداء للخبراء والمحلييلن ووسائل الإعلام المصرية ، قال فيه : لابد أن نهتم بالمنافسين ولا نُقلل منهم ..مثلما نحترم الأندية الأفريقية قبل مواجهاتها مع الأندية المصرية علينا أن نهتم بمنافسي منتخب مصر.

وأكد مدرب منتخب مصر أن هناك من يُقلل من منتخبات أفريقيا حينما تلعب مع منتخب مصر ويعظّموا من قدر الأندية الأفريقية حينما تلعب مع الأندية المصرية في البطولات القارية وهذا أمر خاطئ لأن الأندية الأفريقية تركت لاعبيها لأوربا وهذا يجعل مواجهات الأندية أسهل من مواجهات منتخبات مصر.

وواصل : أرجو أن يتقبّل الجميع أختياراتي كما يحدث مع المدربين الأجانب ..لابد أن يحترم الجميع منتخبات أفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 بجوار كل من كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا، ويحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

وفى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء، وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني، الأحد الماضي، بقائمة مدججة بالنجوم ضمت كل من محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، "محمود صابر الذي انضم بدلا من المصاب نبيل عماد دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.

مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (10)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (11)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (12)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (13)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (14)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (15)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (16)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (17)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (18)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (19)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (1)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (2)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (3)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (4)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (5)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (6)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (7)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (8)