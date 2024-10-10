الامارات | الإمارات تستضيف مباراة قطر وإيران في تصفيات المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الٱسيوي لكرة القدم اليوم الخميس نقل المواجهة بين المنتخبين القطري والإيراني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك يوم 15 أكتوبر الجاري إلى ملعب محايد في دولة الإمارت.

وأكد اتحاد الكرة الآسيوي عبر موقعه الرسمي أن قرار إقامة المباراة في ملعب محايد جاء «بعد الأخذ الحريص بعين الاعتبار الوضع الأمني السائد، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والأطراف المعنية».

وتنطلق المباراة في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، في حين سيتم تحديد الملعب الذي تقام عليه المباراة في وقت لاحق.