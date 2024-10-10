مشاركة إيجاريا.. الزمالك يخوض أولى ودياته استعدادا للسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك أولى ودياته اليوم الخميس استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك فريق الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره بتروجيت، وديا اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة بيراميدز في السوبر المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني بعدد من اللاعبين خلال ودية اليوم للوقوف على مستواهم وفي مقدمتهم الإنجليزي أوفاي أيجاريا الذي اجتاز الكشف الطبي ويخضع لفترة اختبار تمهيدا لتوقيعه للزمالك.



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