"باكياً على الهواء".. تصريحات صادمة من يوسف حسن بعد أزمته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

دخل يوسف حسن لاعب نادي الزمالك السابق وإنبي الحالي، في حالة من البكاء الشديد، خلال حديثه عن فترة تواجده داخل نادي الزمالك والرحيل المفاجئ عن الفريق.

وكان نادي الزمالك، أعلن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، قبل الانتقال إلى نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

وقال حسن في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "والدتي كانت شيفاني في حتة تانية، ونفسيتها تعبانة أكتر مني".

وأضاف: "جمهور الزمالك كان يهاجمني وهو لا يعلم ما يحدث معي وكان شايف أن كل شوية أنزل بوست ولكن انا مكنتش حابب أتكلم".

وتابع: "قولت هييجوا ويكلموني، لكن ده محصلش وجمهور الزمالك هو الوحيد اللي وقف معايا".

وواصل: "بعدما قمت بتنزيل البوست، جمهور الزمالك هاجم الإدارة، علشان أعمل العملية".

واختتم يوسف تصريحاته: "شعرت بالظلم في نادي الزمالك، وعايز افهم انا عملت ايه وحش في نادي الزمالك، علشان يحصل معايا كل هذه الأمور".

والجدير بالذكر أن يوسف حسن، انتقل إلى نادي الزمالك في عام 2022، قادماً من فريق وادي دجلة.



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