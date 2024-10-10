ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مرموش.. صلاح في الجيم.. سيارة بنزيما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده داخل صالة الجيم.

كما نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من أمام سيارته.

وقام عمر مرموش لاعب منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت الألمالني، بنشر صورة له رفقة أحد أصدقائه بالفريق خلال احتفاله بأحد الأهداف.

كما نشر محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي لفريق ليفربول الإنجليزي.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له في تدريبات النادي الأهلي.

وحرص أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني ونيوم السعودي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

وقام النجم الإنجليزي، جود بيلينجهام بمشاركة متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي لمنتخب "إنجلترا".

ونشر رضا سليم لاعب النادي الأهلي، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للمارد الأحمر.

وحرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك أشرف داري لاعب النادي الأهلي، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، خلال المران الجماعي للنادي الأهلي.

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