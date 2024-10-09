"سيدة البوندسليجا الأولى".. 10 صور ترصد قصة حب أولا ساندروك ويورجن كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ابتعد الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مجال كرة القدم بشكل عام، منذ نهاية الموسم الماضي.

على الرغم من ابتعاده كلوب عن مجال التدريب وكرة القدم بشكل عام، منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن أخباره لا تزال تهم وتشغل بال الكثير من الجماهير، وبشكل خاص أخباره الشخصية المهتم بها كلوب بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأبرز أفراد عائلة يورجن كلوب، التي تتجه إليها الأنظار دائماً، هى ولا ساندروك زوجة المدير الفني الألماني، والتي كان لها تأثير كبير في قرارات المدير الفني وإدارة أعماله.

تزوج كلوب من أولا ساندروك، التي كانت بمثابة الزوجة الثانية للمدير الفني السابق للريدز، التي تزوجها في عام 2005، خلال تولي قيادة فريق ماينز بعد الانفصال عن زوجته الأولى سابين في عام 2001.

وتعيش أولا ساندروك بعيداً عن الأضواء بشكل كبير، إلا أنها تعد بمثابة العقل المدبر لكلوب في الكثير من الخطوات، التي اتخذها خلال السنوات الماضية.

وكان لأولا عامل السحر، في تولي يورجن كلوب القيادة الفنية للريدز عام 2015، حيث وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية"، فإن كلوب تم ترشيحه لتولي القيادة الفنية لفريق مان يونايتد عام 2014، قبل عام من توليه قيادة ليفربول، إلا أن زوجته أولا رفضت هذا الأمر.

من هي أولا ساندروك زوجة يورجن كلوب؟

وتعمل أولا ساندروك منذ فترة، في كتابة القصص المتعلقة بكرة القدم والأطفال، حيث نشرت قصة بعنوان "توم وكرة القدم السحرية".

وتبلغ أولا من العمر 57 عاماً، حيث أنها ولدت في ألمانيا عام 1967.

ودرست ساندروك الفنون في جامعة هامبورج.

وتعرف كلوب على أولا، خلال تواجده في إحدى الحانات بمدينة ميونخ، التي كانت تعمل بها أولا كنادلة، قبل أن تتجه بعد ذلك إلى كتابة القصص.

وكان كلوب عبر عن حبه الشديد لزوجته، خلال تصريح سابق لموقع ليفربول، عقب تجديد عقده مع الفريق في عام 2022، قائلاً: "سأبقى لمدة عامين أخرين لأن أولا تريد البقاء وأهم عقد وقعته في حياتي هو العقد مع أولا".

وكان يطلق على أولا خلال تواجدها رفقة كلوب، في الدوري الألماني سواء في فترته مع ماينز أو بروسيا دورتموند، بسيدة البوندسليجا بسبب عملها الخيري في ألمانيا وكينيا ايضاً.

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