الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للسوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.
خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في أولى مبارياته بالبطولة.
وحرص الجهاز الفني على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية، استمرت لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية والفنية، استعدادًا للمباراة.
كان الجهاز الفني للفريق قد حدد يوم 17 أكتوبر الجاري ، موعدًا للسفر إلى الإمارات، بعد أن قام الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.