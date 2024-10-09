ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه الوطني حسام حسن، لمواجهة مهمة أمام نظيره منتخب موريتانيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب موريتانيا يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا

المركز الأول: منتخب مصر 6 نقاط

المركز الثاني: منتخب كاب فيردي برصيد 3 نقاط،

المركز الثالث: منتخب موريتانيا برصيد ثلاث نقاط

المركز الرابع: منتخب بوتسوانا بلا نقاط.

قائمة منتخب مصر لمباراتي موريتانيا في أمم إفريقيا 2025:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان «بيكهام»، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل «كوكا»، أحمد عيد.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد «زيزو»، محمود صابر، محمود حسن «تريزيجيه»، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.