استعدادًا للسوبر.. تفاصيل اجتماع كولر بالطاقم المعاون

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد جلسة مع الطاقم المعاون، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء ‏اليوم، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام بدولة الإمارات.‏

ناقش كولر مع معاونيه الكثير من الأمور المتعلقة بالسفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، وكذلك الجوانب الخاصة ‏بتجهيز اللاعبين على كل المستويات. ‏

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 ‏أكتوبر ‏الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏