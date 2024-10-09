شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9-10-2024 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، حصول قناة أون تايم سبورتس على حقوق إذاعة مباراتى منتخب مصر مواليد 2007 و2008 مع روسيا، واقتراب الأهلي من لاعبي أجنبي خامس.

أون تايم تنقل مباراتى مصر مواليد 2007 و2008 أمام روسيا اليوم

كشفت قناة أون تايم سبورتس مواعيد إذاعة مباراتى منتخب مصر مواليد 2007 و2008 مع روسيا فى نفس المرحلة السنية اليوم الأربعاء.

أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 لمواجهة روسيا وديا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تشكيل الفريق لمواجهة روسيا الودية التي في الرابعة عصرا باستاد الإسكندرية.

ودية حرس الحدود فرصة الأهلي لتجهيز الصفقات الجديدة قبل السوبر المصري

يستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مباراة حرس الحدود الودية في تجهيز الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الميركاتو الصيفي الجاري، ولم تحصل على فرصة مع الفريق الأول في المباريات الماضية.

الإسماعيلى يدرس إقامة معسكر خارجى وقطر الأقرب لإقامته

يدرس مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، إقامة معسكر خارجى خلال الفترة القادمة، وإقامة مباراتين وديتين استعدادا لانطلاق بطولة الدورى في نهاية أكتوبر الحالي.

الأهلى يقترب من ضم لاعب أجنبى خامس قبل غلق القيد

يواصل مسئولو النادى الأهلى البحث عن لاعب أجنبى سوبر من أجل تدعيم الخط الأمامى للفريق الأحمر قبل غلق باب القيد المحلى يوم 25 أكتوبر الجارى، فى ظل وجود رغبة من الإدارة والجهاز الفنى فى ضم لاعب جديد.

جوميز يعقد جلسة مع محمد حمدى فى الزمالك وعبد الشافى يواصل التأهيل

عقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب النادى، فى حضور أحمد مجدى المدرب المساعد.

حسين لبيب يدعم الزمالك فى التدريبات قبل السوبر المحلى

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وأحمد خالد حسانين ورامى نصوحى عضوى مجلس الإدارة، على التواجد فى مران الفريق الأول لكرة القدم الذى أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المحلي.