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الامارات | كأس السوبر المصري في أبوظبي بحكام مصريين.. الأهلي لم يطلب أجانب

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

قال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري محمد فاروق إن "الحكام المصريين هم من سيديرون نهائي كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 20 - 24 أكتوبر الجاري".

وأضاف فاروق في تصريحات تليفزيونية أن هناك "أداء راقي جد من الحكام في الجولة الأولى من دوري المحترفين، وظهر نجاح المعسكرات، ونعمل على تطبيق العدالة بين جميع الحكام".

وتابع: "كان هناك أداء رائع من الحكام خلال أول 10 مباريات في دوري المحترفين، مع بداية هذا الموسم سيظهر مردود المعسكرات على الحكام في الموسم الجديد".

وأوضح: "لم يصل أي خطاب من الأهلي بشأن طلب حكام أجانب لإدارة نهائي كأس السوبر المصري، نهائي كأس السوبر المصري بحكام مصريين".

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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