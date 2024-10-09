شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يرحب بمحمد صلاح: ملك دورى أبطال أوروبا فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

رحبت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر بالدولي المصري محمد صلاح في أول مران له مع الفراعنة، بعد الانضمام للمعسكر استعدادا لمباراتي موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا.

ونشرت الصفحة صورا لمحمد صلاح وعلقت عليها قائلة: "ملك دوري أبطال أوروبا في القاهرة"، حيث يقدم صلاح مستويات مميزة مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في دوري الأبطال تحديدا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وانطلق مران منتخب مصر الأحد الماضي باللاعبين المحليين، وانضم عدد من المحترفين يوم الإثنين، وهم محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، وانضم باقي اللاعبين على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، كما خرج دونجا من المعسكر للإصابة وانضم بدلا منه محمود صابر.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود صابر "بدلا من دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.