مدرب وادي دجلة السابق: عمر مرموش كان مثل صلاح في الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث هشام زكريا، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، عن تألق عمر مرموش مع فريقه الحالي آينتراخت فرانكفورت الألماني، مؤكدا أنه يملك كل الامكانيات التي تؤهله للعب في أكبر المستويات.

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وقال هشام زكريا في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: عمر مرموش كان في الناشئين أثناء وقت تدريبي لوادي دجلة، وكان مثل صلاح في الناشئين والجميع تنبأ له بالتألق بعد ذلك.

وأضاف: ميزة عمر مرموش أنه يفكر في كرة القدم فقط، وهذا ما ينقص اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وتابع: أتوقع أن يتواجد عمر مرموش في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم القادم.