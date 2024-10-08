شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي آخر استعدادات منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا وموقف المصابين؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر تدريباته اليومية على ستاد القاهرة بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا لمباراتي موريتانيا، ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط، فى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء، وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

س: ما هي قائمة المنتخب لمواجهتي موريتانيا؟ ج:تضم قائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا كل من : "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل". س: من هم المستبعدون من قائمة المنتخب بسبب الإصابة؟ ج:استبعد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، محمد هاني ظهير أيسر الأهلي من قائمة الفراعنة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في السوبر الأفريقي بجزع في الرباط الصليبي، كما تم استبعاد نبيل عماد دونجا بعدما ثبت إصابته بإجهاد بالعضلة الخلفية. س: كيف عوض حسام حسن الغيابات؟ ج:قرر حسام حسن ضم أحمد عيد ظهير أيمن المصري لتعويض غياب محمد هاني، كما تم استدعاء محمود صابر بعد تأكد إصابة دونجا وغيابه عن مواجهتي موريتانيا. س: متى ينتظم محمد صلاح في تدريبات المنتخب؟ ج:ينتظم النجم المصري محمد صلاح، قائد الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في تدريبات المنتخب اليوم الثلاثاء، كما ينتظم أيضاً الثلاثي المحترف، محمد عبد المنعم وعمر مرموش ومصطفى محمد. س: كيف يفكر حسام حسن في تشكيل المنتخب أمام موريتانيا؟ ج:يدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مواجهة موريتانيا مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، بنفس خطة مباراة كاب فيردي في الجولة الأولى والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، ويتجه حسام حسن للدفع بنفس التشكيل أمام كاب فيردي باستثناء محمد عبد المنعم في الدفاع بدلا من حمدي فتحي، بجانب أحمد عيد بديلا لمحمد هاني الذي يغيب للإصابة.