شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الزمالك استعداداً للسوبر المصري.. مران خاص لـ شيكابالا..وفقرة للتسديدات والان مع تفاصيل الخبر

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وأدى "شيكابالا" تدريبات بالركض حول الملعب بجانب أداء الفقرات البدنية في مران اليوم، ولم يشارك في التقسيمة الفنية التي أقيمت في ختام مران الفريق.

وشارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في جانب من تدريبات الكرة، وأدى عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق بعض الفقرات الفنية مع اللاعبين، في إطار تجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي وبعد ذلك خاض الثنائي تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال وماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال.

كما انتظم أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، وشارك "إيشو" في التدريبات الجماعية كاملة، والتقسيمة الفنية في ختام المران بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

وفيما يخص عبد الله السعيد وحمزة المثلوثي وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي وجيفرسون كوستا فقد خاضوا تدريبات بالتسديد على مرمى الحارس محمود الشناوي.

وشهدت التدريبات قيام بقيادة لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة لمحمود الشناوي حارس مرمى الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي ، وقام فيسنتي بعقد جلسة خاصة مع محمود الشناوي عقب نهاية التدريبات لمنحه العديد من التعليمات الفنية، قبل أن يخضع الحارس لتدريبات خاصة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.