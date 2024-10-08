"لن يلحق مباراة موريتانيا".. المنتخب يُعلن إصابة لاعب الزمالك بصفوفه.. ويكشف بديله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المنتخب الوطني إصابة لاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا" بمعسكره الحالي تحضيراً لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وأوضح المنتخب، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن اللاعب قد خضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية و أثبتت معاناته من إجهاد بالعضلة الخلفية.

وأشار المنتخب إلى أن الفحوصات أكدت أن اللاعب لن يلحق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل، على أن يتم تجهيزه للحاق بمباراة موريتانيا الثانية.

ونوه المنتخب إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قد استدعى لاعب وسط بيراميدز محمود صابر للانضمام للمعسكر.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظير الموريتاني يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

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