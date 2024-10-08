اخبار الرياضه

لاعب ليفربول السابق يستعد للاختبار فى نادى الزمالك.. صورة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب السابق يستعد للاختبار فى نادى الزمالك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 10:20 ص

يظهر، اليوم، الإنجليزى ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق، فى نادى الزمالك وذلك بعد وصوله صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة، استعدادا للخضوع للكشف الطبى والاختبار فى نادى الزمالك قبل إتمام التعاقد معه فى صفقة انتقال حر.

وكان من المنتظر أن يصل اللاعب أمس الاثنين، إلى القاهرة، قبل أن يتم تعديل الموعد ليصل صباح اليوم، وتم استقبال اللاعب فى المطار على أن يخضع اللاعب للاختبار والفحوصات تمهيدا للتعاقد مع القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يخضع أوفى إيجاريا لاختبار فى نادى الزمالك للوقوف على مستواه، خاصة أن اللاعب لم يشارك مع أى نادٍ منذ فترة طويلة، وتحفظ بعض أعضاء مجلس الإدارة على إتمام التعاقد معه.

ولم ينتقل أوفى إيجاريا لأى نادٍ منذ رحيله عن صفوف ريدنج الإنجليزى فى شهر يناير الماضى، كما سيشارك اللاعب فى التدريبات مع الفريق الأبيض ليتم تقييمه من قبل الجهاز الفنى بقيادة جوزيه جوميز قبل إتمام الزمالك التعاقد.


أوفي

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا