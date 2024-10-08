شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليفربول السابق يستعد للاختبار فى نادى الزمالك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

يظهر، اليوم، الإنجليزى ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق، فى نادى الزمالك وذلك بعد وصوله صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة، استعدادا للخضوع للكشف الطبى والاختبار فى نادى الزمالك قبل إتمام التعاقد معه فى صفقة انتقال حر.

وكان من المنتظر أن يصل اللاعب أمس الاثنين، إلى القاهرة، قبل أن يتم تعديل الموعد ليصل صباح اليوم، وتم استقبال اللاعب فى المطار على أن يخضع اللاعب للاختبار والفحوصات تمهيدا للتعاقد مع القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يخضع أوفى إيجاريا لاختبار فى نادى الزمالك للوقوف على مستواه، خاصة أن اللاعب لم يشارك مع أى نادٍ منذ فترة طويلة، وتحفظ بعض أعضاء مجلس الإدارة على إتمام التعاقد معه.

ولم ينتقل أوفى إيجاريا لأى نادٍ منذ رحيله عن صفوف ريدنج الإنجليزى فى شهر يناير الماضى، كما سيشارك اللاعب فى التدريبات مع الفريق الأبيض ليتم تقييمه من قبل الجهاز الفنى بقيادة جوزيه جوميز قبل إتمام الزمالك التعاقد.