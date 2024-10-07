اخبار الرياضه

نابي كيتا: "الأهلي فريقي المفضل في إفريقيا"

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الغيني نابي كيتا، لاعب السابق، أن الأهلي يعد النادي الأفضل له في إفريقيا، بعد البطولات التي حققها خلال السنوات الماضية.

وتحدث نابي كيتا في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت"، حيث قال: "بالطبع، أنا سعيد بالتواجد هنا، ليس لدي الكثير لأقوله ولكن أتمنى الأفضل لكل المجموعات ونرى لعبا نظيفا والأفضل يتوج باللقب".

وأكمل: "بالتأكيد، المجموعة الثانية هي أصعب مجموعة، لأن كل الفرق قوية، وسنرى كرة قدم جميلة بينهم".

وأردف: "أعتقد أن كرة القدم في إفريقيا تغيرت كثيرًا، أشاهد اللاعبين الشباب والمواهب العالية، يمتلكون أحلامًا كبيرة".

وأتم نابي كيتا تصريحاته: "أثق في الأهلي جيدًا، هو النادي المفضل لي في إفريقيا، أتمنى التوفيق لهم، لا أعرف الكثير من أسماء اللاعبين، لكني أتابعه دائمًا".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا