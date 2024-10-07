شكرا لقرائتكم خبر عن نابي كيتا: الأهلى النادى المفضل لى فى أفريقيا وأقوى المرشحين لحصد دور الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نابي كيتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، أن دور المجموعات صعب على جميع الفرق في قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت اليوم الاثنين.

وقال كيتا، الذي شارك في قرعة دوري أبطال أفريقيا ، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: إن دور المجموعات صعب على جميع الفرق، فالفرق الأفريقية تمتلك لاعبين رائعين.

وتابع كيتا: أعرف الأهلي جيدا، وهو النادي المفضل بالنسبة لي في أفريقيا، وهو أقوى المرشحين لحصد اللقب هذا الموسم.

وجاءت قرعة دوري أبطال أفريقيا كالتالي ..

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

وجاءت قرعة الكونفدرالية كالتالي..

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني،الصفاقسي التونسي، برافوز الأنجولي، النادي الرياضي القسنطيني الجزائري،

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي،الملعب المالي، لواندا الأنجولي، نادي ستيلان بوش الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري،أسيك ميموزا الإيفواري،أورابا يونايتد البوتسواني، جراف السنغالي.

المجموعة الرابعة: الزمالك،المصري، إنييمبا النيجيري، بلاك بولز الموزمبيقي.