شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصد جميع الألقاب الكبرى.. هل تستحق نور الشربيني لقب "G.O.A.T"؟ والان مع تفاصيل الخبر

طرح الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عبر موقع إكس، سؤالاً بخصوص البطلة المصرية نور الشربيني أسطورة الإسكواش المصري والعالمي، بعدما نجحت في حصد جميع الألقاب الكبرى باللعبة، وكتب حساب الرابطة: هل تستحق نور الشربيني لقب "G.O.A.T"؟



نورالشربيني

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.