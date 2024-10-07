شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن مواعيد مبارياته فى كأس الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويبدأ الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق يوم 28 نوفمبر المقبل في القاهرة، على أن يخرج لمواجهة انيمبا النيجيري يوم 8 ديسمبر في الجولة الثانية.

ويلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الثالثة لدور المجموعات يوم 15 ديسمبر على أن يخوض لقاء العودة مع الفريق البورسعيدي يوم 5 يناير في الجولة الرابعة على ملعب الأخير.

ويخرج الزمالك لمواجهة فريق بلاك بولز الموزمبيقي يوم 12 يناير في الجولة الخامسة، على أن يستضيف الأبيض فريق أنيمبا النيجيري يوم 19 يناير في القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات.