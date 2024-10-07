شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يفاضل بين عروض ليبية وعراقية والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل خالد جلال المدير الفني السابق لفريق فاركو، بين عروض تلقاهما موخراً عبر وسطاء أحدهما في الدوري الليبي الممتاز لفريق صاعد حديثا من الدرجة الثانية والآخر من نادي عراقي فى منتصف ترتيب الجدول وذلك لاختيار المناسب له في الفترة المقبلة.

وأعلن خالد جلال، تلقيه عدد من العروض خلال الفترة الحالية، موضحا أنه يدرسها في الوقت الحالي، للإعلان عن وجهته في الموسم الجديد، بالإضافة إلى عرض من أحد فرق الدوري الممتاز المصري، لكنه لن يعلن عنه الآن.

ولعب خالد جلال فى الزمالك فى فترة الثمانينيات فى خط الدفاع، وحصل على دورى أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيض فى عام 1986 والدورى الممتاز عام 1988.