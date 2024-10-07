شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاولات الأهلي منح علي معلول الجنسية المصرية وتجهيز 90 مليون جنيه مقدم عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن أنه مازال مسئولو النادي الأهلي يحاولون إنهاء ملف منح الجنسية المصرية للدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق من أجل قيده كلاعب مصري ضمن قائمة الفريق.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7، إن النادي الأهلى بدأ يفكر في ملف منح الجنسية المصرية لـ معلول منذ إصابة الأخيرة نهاية مايو الماضي بقطع في وتر أكيلس حتى يتمكن النادي من قيد اللاعب كلاعب محلي والاستفادة من مكانه لقيد لاعب أجنبي آخر وأن الملف يواجه صعوبة شديدة لكنه لم يُغلق نهائياً فالفرصة مازالت قائمة وأن كانت بسيطة".

وكشف الإعلامى محمد الليثى، عن قيام مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية بتجهيز ما يقرب من 90 مليون جنيه من أجل صرف مقدم عقود لاعبي الفريق قبل بدء الموسم الكروي الجديد.

وأضاف محمد الليثى: "قام الأهلي بصرف جميع مستحقات لاعبي الفريق عن الموسم الماضي من مكافآت فوز بالدوري ودوري الأبطال، ويستعد النادي لصرف مقدم العقود لجميع اللاعبين سواء كانوا مصريين أم أجانب ".