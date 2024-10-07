شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى تركيا اليوم لإقامة معسكر مغلق استعدادًا للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى تركيا، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق في مدينة بوردور التركية في إطار حرص إدارة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، على تجهيز الفريق للموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة، والتحضير للموسم الجديد الذى سيبدأ بمواجهة الزمالك يوم 20 أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

بيراميدز كان من المقرر أن يتوجه إلى تركيا يوم الجمعة الماضى، قبل أن يطلب الجهاز الفني بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش تأجيل السفر إلى يوم الاثنين، من أجل انهاء إجراءات سفر بعض اللاعبين خاصة في ظل الغيابات التي تضرب صفوف الفريق في الفترة الحالية.

ويغيب عن صفوف بيراميدز فى معسكر تركيا كلاً من، محمد حمدى ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى، فيما يغيب المغربى محمد الشيبى والكونغولى فيستون ماييلى، والبوركينى بلاتى توريه بسبب الانضمام لمنتخبات بلادهم.

كما يغيب عن المعسكر المغربى وليد الكرتى فى ظل خضوعه لبرنامج تأهيلى مكثف بسبب الإصابة التى يعانى منها، فيما يعمل بيراميدز على سرعة انهاء إجراءات سفر مهند لاشين مع البعثة، بالإضافة إلى عدم انهاء اجراءات سفر النيجيرى صديق أوجولا لاعب الفريق المنضم حديثًا من صفوف سيراميكا، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويخوض الفريق تدريباته في معسكر تركيا وفق برنامج إعداد وخطة وضعها المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش، تتضمن تدريبات يومية على فترتين ورفع معدلات اللياقة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرا بعد عبور الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم بيراميدز معسكر الإعداد بخوض مباراة ودية تجمعه بنادي كونيا سبورت التركي بملعب نادي كونيا، قبل العودة إلى القاهرة وختام المعسكر.