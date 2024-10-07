"قبل ياسمين حافظ".. 10 صور لقصة خطيبة إمام عاشور السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، في أن يصبح أحد أهم لاعبي الكرة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في ظل الأداء القوي والمميز الذي ظهر به اللاعب في السنوات الأخيرة، سواء خلال فترة تواجده مع نادي الزمالك أو بعد الانتقال إلى النادي الأهلي.

وكون إمام عاشور لاعباً له الكثير من المتابعين والمشجعين، يحرصون دائماً على معرفة كل الأخبار الخاصة به، وليس أخباره داخل أرض الملعب فقط، بل يسعون إلى معرفة، أبرز التفاصيل الشخصية الخاصة بحياة نجم الأهلي.

وبالنظر إلى الحياة الشخصية لعاشور، فإننا نجد أنه متزوج من سيدة تدعى ياسمين حافظ، وترافقه دائماً في مختلف المناسبات، ونجحت في لفت أنظار الكثير من الجماهير إليها وأصبحت من زوجات نجوم كرة القدم، التي يحرص العديد من المتابعين والجماهير على معرفة أخبارها بشكل دوري.

وتزوج إمام عاشور من ياسمين حافظ في عام 2023، ولديهم بنت واحدة، تدعى كتاليا.

ولا يعلم الكثير من محبي وجماهير الكرة المصرية، أن إمام عاشور سبق له الخطوبة قبل زواجه من ياسمين حافظ زوجته الحالية.

وخطيبة إمام عاشور الأولى تدعى إلهام، ارتبط بها خلال فترة تواجده بنادي الزمالك في عام 2021، وهى من محافظة الدقهلية.

ولم تستمر الخطوبة طويلاً، حيث انفصل الثنائي، بعد أشهر قليلة في هدوء.

وكانت إلهام خطيبة إمام الأولى، حريصة دائماً على عدم الظهور بشكل مستمر مع اللاعب، لذلك فإنه لا يتوفر الكثير من المعلومات عنها.

والجدير بالذكر أن إمام عاشور يحرص دائماً على مدح زوجته الحالية "ياسمين حافظ" في الكثير من اللقاءات التليفزيونية التي يظهر فيها، حيث قال خلال ظهوره عبر القناة الأولى: "زوجتي ربنا يخلهالي، سند ليا ومهما تكلمت عنها مش هقدر اديها حقها".

وأضاف: "وقفت بجانبي في الكثير من الأمور، وداعمة لي بشكل دائم في الملعب وخارج الملعب أيضاً".

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