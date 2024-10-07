الامارات | 3 مواجهات محلية وخارجية للنصر في 10 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق النصر فوزاً معنوياً على عجمان، أول من أمس، بالجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة (3-1) ليعود إلى الانتصارات، وعقب التوقف الدولي الحالي، سيخوض النصر ثلاث مباريات في ثلاث بطولات مختلفة خلال 10 أيام فقط.

ويستضيف النصر فريق الشارقة على استاد آل مكتوم في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة يوم 18 الجاري، ثم يواجه فريق ظفار العُماني في الملعب نفسه أيضاً يوم 22 أكتوبر في مسابقة دوري أبطال الخليج، ويعود لمباريات دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة البطائح بالجولة السادسة يوم 27. ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط، بينما بقي رصيد عجمان كما هو عند ثلاث نقاط، بعد تلقي الخسارة الرابعة في البطولة. وسجل المهاجم علي مبخوت هدفين للنصر، فيما سجل العاجي عبدالله توريه الهدف الثالث، بينما سجل لعجمان وليد أزارو.

من جانبه، أكد مدرب النصر، الهولندي شرودر، أهمية الفوز الذي تحقق على عجمان، مشيراً إلى أن «العميد» وصل إلى مرمى عجمان في أكثر من مناسبة، واستحق الفوز، معرباً عن سعادته بالمردود الفني الجيد للاعبين. وأضاف في مؤتمر صحافي: «سعيد جداً باللاعبين وما تحقق في المباراة، حصلنا على العديد من الفرص، وعدنا بعد أن كنا متأخرين بهدف، وأحرزنا ثلاثة أهداف، وهذا مهم جداً في مباريات صعبة بالدوري، والأهم في المباراة هو القدرة على العودة بعد التأخر، وأيضاً صناعة الفرص أمام مرمى المنافس».

وأضاف: «بالنسبة لي كمدرب ما دام الفريق يصنع الفرص فلا توجد مشكلة، ولكن هناك مشكلة كبيرة إذا فشل الفريق في صناعة الفرص أمام المرمى، خضنا مباريات صعبة أمام الوصل والجزيرة، ولم يكن أمامنا وقت كافٍ لتصليح الأخطاء، خصوصاً بعد مباراة الوصل».

في المقابل، أكد مدرب عجمان، الصربي غوران، أن فريقه لم يقدم الأداء المنتظر في الشوط الثاني، رغم البداية الجيدة في الشوط الأول وإحراز هدف التقدم، مشيراً إلى أن الفريق كان على مقربة من إحراز هدف آخر، ولكن في الشوط الثاني اختلف الأداء، وكانت الأفضلية لفريق النصر الذي نجح في استغلال الأخطاء الدفاعية، وأحرز منها أهدافه الثلاثة.