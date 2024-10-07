الامارات | تتويج أبطال «مونديال الفجيرة لبناء الأجسام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أول من أمس، الفائزين في بطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر آند مس وورلد» لبناء الأجسام (الفجيرة 2024)، بحضور مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة المهندس محمد عبيد بن ماجد، ورئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، الإسباني الدكتور روفائيل سانتوغا، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام علي عبدالله بن حيدر.

وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب المصري أحمد سيد شعبان بالميدالية الذهبية لوزن أكثر من 95 كيلوغراماً، فيما فاز البرتغالي بيدرو ستيفس بالميدالية الفضية، بينما نال المقيم إبراهيم محمد سالم الميدالية البرونزية.

كما فاز اللاعب النيجيري دافيد بوديبي بالميدالية الذهبية في الفئة المفتوحة للعام الثاني على التوالي، وفي الكلاسيك فيزيك فاز البلجيكي جوزيف بيتر بالميدالية الذهبية، فيما ظفر الفرنسي ثيري بايالا بذهبية فئة الفيزيك.