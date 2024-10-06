النيجيري اوفى ايجاريا فى الزمالك غدا للكشف الطبي

ياسر رشاد - القاهرة - يصل غدا الإثنين إلى القاهره النيجيري أوفى ايجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق لإجراء الكشف الطبي بناءا على طلب من البرتغالى جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومن المقرر فى حال نجاح الاختبار الطبي سيشارك اللاعب في التدريبات واللقاءات الوديه التى سيلعبها الأبيض قبل السفر إلى الإمارات العربيه المتحده للعب بطولة السوبر المصري حيث يلتقي الفريق مع بيراميدز يوم ٢٠ أكتوبر الجاري. إيجاريا صاحب يبلغ من العمر 26 عامًا وبدأ مسيرته في ناشئين أرسنال، ثم أنتقل لأكاديمية ليفربول، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2016 تحت قيادة يورجن كلوب، وشارك في 8 لقاءات بقميص الفريق الأول.

وخاض إيجاريا عدة تجارب مع أندية سندرلاند، رينجرز الإسكتلندي وريدينج، قبل أن ينتقل للأخير بصفة نهائية في 2020، وانتهى ارتباطه بالفريق الإنجليزي في شهر يناير الماضي.