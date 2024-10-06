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تشيلسي يتعادل مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - تعادل مع نوتنجهام فورست بهدف لمثله على ستاد ستافورد بريدج، التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من الممتاز.
 


سجل كريس وود لاعب نوتنجهام فورست في الدقيقة 49 من تسديدة سكنت الشباك قبل أن يرد تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة 57 عبر لاعبه نوني موديكي.
 

تشيلسي ونوتنجهام 
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تشيلسي ونوتنجهام 

 

وخاض تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

في حارس المرمى: سانشيز
الدفاع: جوستو، فوفانا، كولويل، كوكوريا
 في الوسط: كايسيدو، إنزو
في الهجوم: مادويكي، بالمر، سانشو، جاكسون
موقف تشيلسي ونوتنجهام فورست في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:
رفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع في جدول البريميرليج فيما يحتل نوتنجهام المركز التاسع برصيد 10 نقاط.
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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