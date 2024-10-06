تشكيل تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريقي تشيلسي ونوتنجهام فورست عن تشكيلتيهما قبل المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



تشكيلة تشيلسي:

حارس المرمى: سانشيز

الدفاع: جوستو، فوفانا، كولويل، كوكوريا

الوسط: كايسيدو، إنزو

الهجوم: مادويكي، بالمر، سانشو، جاكسون

سيتولى نيكولاس جاكسون قيادة هجوم البلوز، بدعم من الجناحين نوني مادويكي وجادون سانشو.



تشكيلة نوتنجهام فورست:

حارس المرمى: سيلس

الدفاع: موريلو، مورينو، ياتس، ميلينكوفيتش، أينا

الوسط: أندرسون، وارد براوس

الهجوم: جيبس وايت، هودسون أودوي، وود

من جهة أخرى، سيلعب كالوم هودسون أودوي نجم نوتنجهام فورست في هذه المباراة كأحد العناصر الأساسية، في مواجهة فريقه القديم.