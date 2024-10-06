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تشكيل تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريقي ونوتنجهام فورست عن تشكيلتيهما قبل المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من الممتاز.
 

تشكيلة تشيلسي:

   حارس المرمى: سانشيز
   الدفاع: جوستو، فوفانا، كولويل، كوكوريا
   الوسط: كايسيدو، إنزو
   الهجوم: مادويكي، بالمر، سانشو، جاكسون

سيتولى نيكولاس جاكسون قيادة هجوم البلوز، بدعم من الجناحين نوني مادويكي وجادون سانشو.


تشكيلة نوتنجهام فورست:

   حارس المرمى: سيلس
   الدفاع: موريلو، مورينو، ياتس، ميلينكوفيتش، أينا
   الوسط: أندرسون، وارد براوس
   الهجوم: جيبس وايت، هودسون أودوي، وود

من جهة أخرى، سيلعب كالوم هودسون أودوي نجم نوتنجهام فورست في هذه المباراة كأحد العناصر الأساسية، في مواجهة فريقه القديم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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