مرموش ضد كين.. تشكيل فرانكفورت وبايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المصري عمر مرموش مع الإنجليزي هاري كين مساء اليوم، عندما يستضيف نادي آينتراخت فرانكفورت فريق بايرن ميونخ على ملعب دوتش بنك بارك، في إطار الجولة السادسة من الدوري الألماني.

ويتقدم بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت في ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة، بينما يتفوق مرموش على كين بفارق هدف واحد في قائمة الهدافين.

سجل مرموش 6 أهداف وصنع 3، فيما سجل كين 5 أهداف وصنع 4. يتطلع كلا اللاعبين لتسجيل الأهداف في هذه المباراة لفض الشراكة.

كين ومرموش

ويواصل المدرب دينو توبمولر الاعتماد على ثنائية مرموش وإيكيتيكي في الهجوم، بينما يلعب إلياس سخيري وفارس شعيبي كجزء من الشراكة العربية في الوسط. الحارس سانتوس يبدأ أساسيًا بسبب إصابة كيفن تراب.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت

حارس المرمى: كاوا سانتوس

الدفاع: راسموس كريستينسن، توتا، روبن كوخ، آرثر ثيات

الوسط: إلياس سخيري، فارس شعيبي، هوجو لارسون، أنسجار أكناوف

الهجوم: هوجو إيكتيكي، عمر مرموش

تشكيل بايرن ميونخ

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: رافاييل جوريرو، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز

الوسط: جوشوا كيميتش، ألكسندر بافلوفيتش، توماس مولر

الهجوم: مايكل أوليز، سيرج جنابري، هاري كين