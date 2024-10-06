دوري الجمهورية .. أهلي ٢٠٠٩ يكتسح المحلة بخماسية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه غزل المحلة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

افتتح الأهلي التسجيل مبكرًا عن طريق سيف كريم في الدقيقة الثالثة بعدما ارتدت له الكرة من حارس المرمى، وأضاف مصطفى فرج الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 23، ثم سجل المحلة هدف تقليص الفارق، وعاد الأهلي للتقدم مجددًا عن طريق سيف كريم في الدقيقة 35، قبل أن يسجل المحلة هدفه الثاني، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 - 2.

وفي الشوط الثاني سيطر الأهلي على المباراة بشكل كبير وسجل ثنائية عن طريق آدم رمضان ومحمد أيمن في الدقيقتين 68 و81، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 5 - 2.

وبدأ «أهلي 2009» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رجب أحمد رجب.

الدفاع: عمر حجاج - آدم يوسف - محمد عماد - آدم رمضان.

الوسط: عمر عبد الرحيم - مصطفى فرج - سيف كريم - محمد أيمن - يحيى وائل.

الهجوم: خالد يحيى.

وشارك عمر عبد العزيز بدلًا من عمر حجاج، وشوقي السعيد بدلًا من مصطفى فرج، وسيف تامر بدلًا من يحيى وائل، وعبد العزيز خالد بدلًا من خالد يحيى، ومحمد إبراهيم بدلًا من آدم رمضان.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، حيث فاز على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، ثم فاز على المحلة 5 - 2، ليكون في رصيده 5 نقاط وسجل 9 أهداف مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلًّا من محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًّا، ومحمد علي مدربًا عامًّا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك