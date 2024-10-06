الامارات | ريان أحمد يتأهل إلى بطولة «آسيا والباسفيك» للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل لاعب المنتخب الوطني للغولف، ريان أحمد، إلى الجولات الختامية من منافسات بطولة «آسيا والباسفيك» للهواة، المقامة حالياً على ملاعب نادي «تايهيو جوتيما» في اليابان، بمشاركة 120 لاعباً من اتحاد الغولف في آسيا والمحيط الهادئ.

وأصبح ريان ثالث لاعب إماراتي ينجح في العبور إلى الجولات الختامية في بطولات «آسيا والباسفيك» لهواة الغولف، بعد كل من أحمد المشرخ، وأحمد سكيك.

وأنهى ريان الجولتين الأولى والثانية لبطولة اليابان بإجمالي 146 ضربة، ما قاده لحجز مقعده ضمن قائمة الـ63 من أصل 120 لاعباً، والتأهل للجولتين الثالثة والرابعة الختاميتين، اللتين تمنحان الفائزين بلقبهما فرصة للمشاركة في بطولتي «الماسترز» و«المفتوحة» البريطانيتين للهواة في 2025.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن فوز الإمارات باستضافة النسخة الـ16 لبطولة «آسيا والباسفيك» لتقام في ملعب «المجلس» بنادي الإمارات للغولف في دبي.

بدوره، هنأ نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء «م» طيار عبدالله الهاشمي، اللاعب ريان على الأداء الذي قدمه، رغم الظروف الجوية الصعبة التي تقام عليها المنافسات.

وقال في تصريحات صحافية: «فخورون بأداء ريان، رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب الأمطار والضباب اللذين رافقا منافسات البطولة، خصوصاً أن مشاركته الحالية تأتي بعد أيام من تتويجه بالميدالية الفضية في البطولة العربية للشباب في تونس».

وأضاف: «سيتعين على ريان لعب جولتي الختام بتركيز عالٍ، وسعداء بما حققه بغض النظر عن نتيجته الختامية».